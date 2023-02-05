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Yarım asırlık akasya ağacı 2 otomobilin üzerine devrildi

Güncelleme Tarihi:

#Üsküdar#Akasya Ağacı#Şiddetli Lodos
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 20:39

Üsküdar’da kökü çürüyen yarım asırlık akasya ağacı 2 aracın üzerine devrildi. Otomobillere zarar veren ağaç, elektrikli testereyle kesilerek kaldırıldı.

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Olay, İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Kuzguncuk Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırım kenarındaki akasya ağacı kökünün çürümesiyle şiddetli lodosun etkisiyle 2 otomobilin üzerine devrildi.

Yarım asırlık akasya ağacı 2 otomobilin üzerine devrildi

Olayı fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri durumu belediye ekiplerine bildirdi. Üsküdar Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler elektrikli testereyle ağacı parçalara ayırarak kaldırdı.

Üzerine akasya ağacının devrildiği otomobillerde maddi hasar oluştu.

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Yarım asırlık akasya ağacı 2 otomobilin üzerine devrildi

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#Üsküdar#Akasya Ağacı#Şiddetli Lodos

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