Yarım asırdır uğraşıyorlar! Sonunda mahallelinin yüzü güldü | '1979'dan beri diken üstünde yatıyorduk'

Haberin Devamı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Yaşilyayla Mahallesi'nde 1979 yılında muhtarlık tarafından parsel dağıtıldı. O dönem dağıtılan parsellerin tapularının ise 10 yıl içerisinde verileceği söylendi. O dönem tapusu olmayan parsel sahiplerinin 46 yıllık mücadelesi sonuca kavuştu. 2020 yılında başlayan titiz çalışmalar neticesinde Yeşilyayla Mahallesi sakinleri tapularına kavuştu.

Tapu sorununu çözmek için çok emek verdiklerini söyleyen Yeşilyayla Mahalle Muhtarı Ergün Çoban, "1979 yılında muhtarlığın dağıtmış olduğu parseller vardı. 1979 yılından beri 2019 yılına kadar bir sorun vardı. Ben de bu sorunu Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan'a ilettim. Başkanımız da Yeşilyayla'ya geldi ve tapu sorununu çözeceğini dile getirmişti. Başkanımız ve bizler bu iş için 5 sene uğraştık. Bundan bir yıl önce tapular hazırlandı. Bugün itibariyle tapularını vatandaşlarımıza verdik. Vatandaşlarımız mutlu bizler de mutluyuz" dedi.

Haberin Devamı

"ESKİDEN DİKEN ÜSTÜNDE UYURDUK, ŞİMDİ HUZURLA UYUYORUZ"

Vatandaşlar artık evrak ve mülkiyet belirsizliğinden kurtularak tapularına resmi olarak sahip olmanın rahatlığını yaşadıklarını belirten Muharrem Yavaş da "Bu süreç 1979 yılında başlayan sancılı bir süreçti. Çok uğraşmamıza rağmen 10 sene içerisinde tapu verilecek dendi ve verilmedi. Sonra bizim tapular belediyeye geçti. Tapularımız verildi, artık bir evim var diyebildim. Bu evleri biz 1979'da aldık ve 1979'dan beri diken üstünde yatıyorduk. Eskiden diken üstünde uyurduk, şimdi huzurla uyuyoruz. Bu süreç yarım asra yakındır devam ediyordu. Bu evler çocukluğumuzda alınmış olan bir evler. Kararsızlıklar çoktu, çok büyük aşamalardan geçtik. Alamayacağımızı söylediler. Daha önceki dönemlerde para yatırdık, tekrar alamadık. Biz yıllardır bu tapuyu almak için uğraşıyorduk. Sağ olsunlar şimdi tapumuzu aldık, mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

46 yıldır süren ve vatandaşları mağdur eden sorunu çözüme kavuşturduklarını dile getiren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ise "Yeşilyayla Mahallemizdeki bu süreç kolay olmadı, çok büyük bir emek ve sabır gerektirdi. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana hemşehrilerimizin yanında olmayı, onların sorunlarına çözüm bulmayı ilke edindik. Yeşilyayla Mahallemizde tapu meselesini çözerek vatandaşlarımızın geleceğe güvenle bakmalarını sağladık. Her zaman hemşehrilerimizin hakkını ve hukukunu korumak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.