‘Yarıdan fazla destek almayana ülke yönetimi teslim edilemez’

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, “Milletten, demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin, eskiden olduğu gibi gaspla kendilerine takdimini bekleyenler hiç kusura bakmasınlar daha çok beklerler. Yakın tarihimizin en köklü yönetim reformunu yaparak milli iradenin üstünlüğünü tahkim ederek, bu yolu tamamen kapattık” dedi.

MEYDANI BIRAKMAYACAĞIZ

Erdoğan, dün AK Parti 7. Olağan Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale il kongrelerine yaptığı canlı bağlantıda özetle şunları söyledi: “Siyasette hizmet mücadelesi bir bayrak yarışı gibidir. Her kademede görevler, unvanlar elden ele geçerek aynı menzile doğru ilerlemeye devam edilir. Bundan sonraki il kongrelerimizde de görev değişiklikleri mutlaka olacaktır. Günün 24 saati, yılın 365 günü kesintisiz çalışarak AK Parti’nin milletimizin umutlarına, beklentilerine, hayallerine layık şekilde faaliyet göstermesini temin edeceğiz. Türkiye’yi yeniden eski kriz, kaos, baskı ve sefalet günlerine döndürmenin hesaplarını yapanlara meydanı asla bırakmayacağız.

HAZMEDEMEYENLER VAR

Türkiye bugünlere kolay gelmedi. Bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu topraklarda elde ettiğimiz her kazanımın gerisinde milyonların alın teri, emeği, azmi ve kanı vardır. Malazgirt’ten bugüne millet olarak mücadelesiz geçen tek bir günümüz yoktur. Bir asır önce milletimizi Çanakkale’de, bu topraklarda izi kalmayacak şekilde silmeye çalışanlara verdiğimiz cevabı hâlâ hazmedemeyenler olduğunu biliyoruz. Rahmetli Menderes’in öncülüğünde geçtiğimiz, milletin değerlerine dayalı çok partili siyasi hayatla birlikte ellerinden kayıp giden tek parti faşizmine hâlâ özlem duyanlar olduğunu biliyoruz. Rahmetli Özal’ın Türkiye’yi dünyanın itibarlı ve seçkin ülkeleri arasına sokmak için başlattığı reformları kabullenemeyenlerin yaşadıkları savrulmaları da biliyoruz. Ve nihayet AK Parti’nin Türkiye’nin her karışında yatırımlarının, eserlerinin izi olduğu gerçeğinin üzerini örtmeye çalışanları da biliyoruz.

DAHA ÇOK BEKLERLER

Milletten, demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin, eskiden olduğu gibi gaspla kendilerine takdimini bekleyenler hiç kusura bakmasınlar daha çok beklerler. Yakın tarihimizin en köklü yönetim reformunu yaparak, milli iradenin üstünlüğünü tahkim ederek, bu yolu tamamen kapattık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde milletin yarısından fazlasının desteğini alamayan hiç kimseye artık ülkenin yönetimi teslim edilemez. Milletin gönlüne girmenin yolu da onun değerleriyle barışık olmaktan, ona umut vermekten, projeleriyle göz doldurmaktan geçiyor.”

VARSA REKABET EDECEK, YARIŞA HAZIRIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sadece salgınla mücadele etmekle kalmıyor, Türkiye’yi küresel, siyasi ve ekonomik sistemin en üst seviyesine çıkarmanın hazırlıklarını yapıyoruz” diyerek şöyle devam etti: “Varsa bizimle bu konularda rekabet edecek birileri, onlarla her türlü yarışa hazırız. Kendi partileri içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, ahlâksızlık skandallarıyla yüzleşmeyenlere milletimizin ilk seçimde ağır bir ders vereceğini cumhur ittifakı olarak bugünden görüyor ve buna inanıyoruz."