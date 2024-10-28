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Yarı ahşap evde yangın faciası: 2 işçi hayatını kaybetti

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#Mersin#İşçi#İnşaat
Yarı ahşap evde yangın faciası: 2 işçi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 11:52

Mersin’de inşaat işçilerinin kaldığı 2 katlı yarı ahşap evde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı

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Mezitli ilçesi Fındıkpınarı Mahallesi'nde Suriye uyruklu 6 inşaat işçisinin kaldığı iki katlı yarı ahşap evde saat 07.30 sıralarında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekipleri, evde bulunan A.R. ve S.R.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralanan O.R., M.E.A., M.İ. ve İ.İ. ise hastaneye kaldırıldı. O.R.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtilirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yarı ahşap evde yangın faciası: 2 işçi hayatını kaybetti

Yarı ahşap evde yangın faciası: 2 işçi hayatını kaybetti

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#Mersin#İşçi#İnşaat

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