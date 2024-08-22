Yargıya ‘atlamalı temyiz’: Cezası 5 yıldan fazla olanlar Yargıtay’a

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Adalet Bakanlığı, yargılama süreçlerini kısaltmak için adım atmaya hazırlanıyor. Yargıtay’ın iş yükünü hafifletmek ve yerel mahkeme ile yüksek yargı arasında tampon görevi görmesi için faaliyete geçirilen istinaf mahkemelerinin görev alanıyla ilgili bir değişiklik üzerinde çalışılıyor.

YARGILAMA SÜRECİ UZUYOR

Adalet Bakanlığı’nın 2016 yılında faaliyete geçirdiği istinaf mahkemelerinde, ilk derece mahkemeleri tarafından verilen beş yıl veya daha az hapis cezalarına ilişkin verilen kararlar kesinleşmiş sayılıp bir üst mahkeme olan Yargıtay’a taşınamıyor. Ancak ceza miktarı 5 yıl ve altında olsa dahi hakaret, suçu ve suçluyu övme, Cumhurbaşkanı’na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, silahlı örgüt ile bazı terörle mücadele kanunu kapsamında yer alan suçlar yine de temyiz edilerek Yargıtay’a taşınabiliyor. Geriye kalan cezası 5 yılın üzerindeki suçlarda ise istinafın kararı Yargıtay’a götürülebiliyor. Bu durum da yargılama sürecinin uzamasına neden oluyor.

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İSTİNAF MAHKEMESİ’NE GİTMEYECEK

Hükümet, bu süreçlerin uzamaması ve istinaf mahkemelerinin niteliğinin daha da artırılması için “atlamalı temyiz” çalışması üzerinde duruyor. Edinilen bilgilere göre, 10. Yargı Paketi’nde yer alması beklenen düzenleme ile istinaftan sonra Yargıtay yolu açık olan adam öldürme, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanımı, cinsel istismar, çocukların cinsel istismarı, nitelikli hırsızlık gibi cezaları 5 yılın üzerindeki davalar artık istinaf mahkemesine gitmeyecek. Bu süreçte istinaf mahkemesi arada tampon olmaktan çıkarılacak, yerel mahkemelerin verdiği kararlara yapılacak itirazlar doğrudan Yargıtay’a götürülecek.