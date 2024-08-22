×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yargıya ‘atlamalı temyiz’: Cezası 5 yıldan fazla olanlar Yargıtay’a

Güncelleme Tarihi:

#Adalet Bakanlığı#Yargıtay#İstinaf Mahkemeleri
Yargıya ‘atlamalı temyiz’: Cezası 5 yıldan fazla olanlar Yargıtay’a
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 07:00

Yargılama süresinin uzamaması için ‘atlamalı temyiz’ yolu geliyor. Yapılacak değişiklikle adam öldürme, uyuşturucu ticareti,  cinsel istismar, nitelikli hırsızlık gibi cezası 5 yılın üzerinde davalardaki itirazlar istinafa gitmeden Yargıtay’a götürülecek.

Haberin Devamı

Adalet Bakanlığı, yargılama süreçlerini kısaltmak için adım atmaya hazırlanıyor. Yargıtay’ın iş yükünü hafifletmek ve yerel mahkeme ile yüksek yargı arasında tampon görevi görmesi için faaliyete geçirilen istinaf mahkemelerinin görev alanıyla ilgili bir değişiklik üzerinde çalışılıyor.

YARGILAMA SÜRECİ UZUYOR

Adalet Bakanlığı’nın 2016 yılında faaliyete geçirdiği istinaf mahkemelerinde, ilk derece mahkemeleri tarafından verilen beş yıl veya daha az hapis cezalarına ilişkin verilen kararlar kesinleşmiş sayılıp bir üst mahkeme olan Yargıtay’a taşınamıyor. Ancak ceza miktarı 5 yıl ve altında olsa dahi hakaret, suçu ve suçluyu övme, Cumhurbaşkanı’na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, silahlı örgüt ile bazı terörle mücadele kanunu kapsamında yer alan suçlar yine de temyiz edilerek Yargıtay’a taşınabiliyor. Geriye kalan cezası 5 yılın üzerindeki suçlarda ise istinafın kararı Yargıtay’a götürülebiliyor. Bu durum da yargılama sürecinin uzamasına neden oluyor.

Haberin Devamı

İSTİNAF MAHKEMESİ’NE GİTMEYECEK

Hükümet, bu süreçlerin uzamaması ve istinaf mahkemelerinin niteliğinin daha da artırılması için “atlamalı temyiz” çalışması üzerinde duruyor. Edinilen bilgilere göre, 10. Yargı Paketi’nde yer alması beklenen düzenleme ile istinaftan sonra Yargıtay yolu açık olan adam öldürme, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanımı, cinsel istismar, çocukların cinsel istismarı, nitelikli hırsızlık gibi cezaları 5 yılın üzerindeki davalar artık istinaf mahkemesine gitmeyecek. Bu süreçte istinaf mahkemesi arada tampon olmaktan çıkarılacak, yerel mahkemelerin verdiği kararlara yapılacak itirazlar doğrudan Yargıtay’a götürülecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adalet Bakanlığı#Yargıtay#İstinaf Mahkemeleri

BAKMADAN GEÇME!