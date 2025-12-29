×
Gündem Haberleri

Yargıtay'dan Narin Güran cinayeti davasında flaş karar! Nevzat Bahtiyar 'öldürmeye yardım etmek suçundan' yargılanacak

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 15:24

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran hakkında verilen, "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" Yargıtay tarafından onanırken, Nevzat Bahtiyar hakkındaki karar bozularak, "öldürmeye yardım etmek suçundan" yargılanmasına karar verildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde 8 Eylül’de dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile güvenlik kameralarından Narin’in cansız bedenini kırmızı bir araçla götürdüğü tespit edilen ve gözaltına alındıktan sonra Narin’i öldürmediğini ileri sürerek sadece dereye taşıyarak gizlediğini savunan komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ 

28 Aralık 2024’te görülen davanın 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

YARGITAY'DAN KARAR

Yargıtay, Narin Güran cinayeti kapsamında amca, anne ve ağabey hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar hakkındaki ise, 'suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme' suçundan verilen karar bozularak, "öldürmeye yardım etmek" suçundan yargılanmasına karar verildi.

