Yargıtay’ın yeni başkanı Başsavcı Akarca oldu

Yargıtay Konferans Salonu’nda, koronavirüs önlemleri altında yapılan seçimin ikinci turunda kullanılan 332 oyun 267’sini alan Akarca yeni başkan oldu. Seçimlerin birinci turunda adaylar salt çoğunluk olan 197 oydan fazla alamayınca seçim ikinci tura kalmıştı. Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Akarca, Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi mezunu. Yargıtay üyeliğine 2010 yılında seçildi, 2013 yılında Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı oldu. Akarca, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun gösterdiği adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından 2015 ve 2019’da iki kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.

YÜKSEK YARGIDA İKİ SEÇİM DAHA

Akarca’dan boşalan Başsavcılık için de Yargıtay’da seçim yapılacak. Bu seçimde Başsavcılık için beş aday belirlenecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu adaylardan birini yeni Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atayacak. Böylece, Yargıtay’ın üst yönetimi değişmiş olacak.

Danıştay’da ise bugün yapılması planlanan başkanlık seçimi koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Danıştay Başkanı Zerrin Güngör 20 Mart’ta yaş haddinden emekli olmuştu. Danıştay Genel Kurul’da üyelerin salt çoğunluğunun oyunu alan isim de Danıştay’ın yeni başkanı olacak. Danıştay kulislerinde çok sayıda ismin adı geçiyor ancak henüz resmi bir adaylık başvurusu yapılmadığı öğrenildi.



