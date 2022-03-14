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Yargıtay’dan tepki çeken karar: 'Evlenmeyi kabul etseydi öldürülmezdi'

#Hatice Kaçmaz#Orhan Munis#Yargıtay
Yargıtay’dan tepki çeken karar: Evlenmeyi kabul etseydi öldürülmezdi

Yargıtay Ceza Genel Kurulu (YCGK), TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz’ı (33) öldüren sanık Orhan Munis’e müebbet hapsi onarken, “tutku cinayeti” indirimine vize verdi. Kararda, “Kaçmaz’ın, evlilik teklifini kabul etmesi halinde Munis’in cinayeti işleyemeyebileceği” vurgulandı.

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13 Eylül 2014’te Ankara’da Orhan Munis, evlenme teklifini reddeden Kaçmaz’ı 15 kez bıçaklayarak öldürmüştü. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Munis’e, “kasten öldürmeden” ceza verdi. Bu karar, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nce de onandı. Ancak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, karara YCGK’de ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesi yönünde itiraz etti. YCGK, başsavcılığın bu itirazını reddetti ve yerel mahkemenin kararını onadı. 14 erkek üyenin oyuyla alınan kararda özetle “Sanığın eyleminin, isteğinin kabul edilmemesinden kaynaklanan duygusal çöküntü ve hiddetin etkisi altında kasten öldürme suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir” denildi. Cezası kesinleşen Munis, 30 yıl kesintisiz hapisten kurtuldu, kısa sürede serbest kalabilecek. Bu kararla kadın katillerinin, “aşırı sevdikleri” gerekçesiyle “tasarlayarak öldürmekten” ağırlaştırılmış müebbet yerine “kasten öldürmekten” müebbet ve iyi halden ceza indirimi alabilecekleri endişesi doğdu. 

 

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#Hatice Kaçmaz#Orhan Munis#Yargıtay

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