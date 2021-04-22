Yargıtay’dan tepki çeken karar

Emre Aşkın yargılandığı dava sonunda, “eşe karşı kasten öldürme”, “kasten öldüremeye teşebbüs” ve “ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından 29 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Ancak Yargıtay Ceza Dairesi, sanığa her iki mağdura karşı ayrı ayrı makul cezalar verilmesi yerine, üst sınırdan hapis cezası belirlenerek fazla cezalar verilmesinin bozmayı gerektirdiğine hükmetti.

Emre Aşkın

SALDIRGANDAN PİŞKİN İFADE

Kararın bozulmasının ardından İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Emre Aşkın, “Öldürme ya da yaralama kastıyla hareket etmiş olsaydım ev içinde olduğumdan rahatlıkla böyle bir eylemi gerçekleştirebilirdim” dedi. Mahkeme, Emre Aşkın’ın, Handan Aşkın’a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan önce 17 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. İndirim uygulayan mahkeme, cezanın 14 yıl 2 aya düşürülmesine hükmetti. Sedat Sevin’e yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan önce 11 yıl hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme, bu cezada da indirim uygulayarak sanığın 9 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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