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Yargıtay’dan şaşırtan karar: Aysel'e kurşun yağdıran koca yeniden yargılanacak

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#Yargıtay#İzmir#Tutukluluk
Yargıtay’dan şaşırtan karar: Aysele kurşun yağdıran koca yeniden yargılanacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 07:00

İZMİR Çiğli’de 2 çocuk annesi Aysel Aydemir (39), 19 Haziran 2023 günü 06.30 sıralarında işe gitmek için evden çıktı.

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Bu sırada 5 yıl önce boşanıp, koruma kararı aldırdığı Ferhat Bingöl (43), pompalı tüfekle Aydemir'in yanına gelip, "Demek beni şikâyet edersin" dedikten sonra ateş açtı. Aydemir'in daha sonra başını hedef alan Bingöl'ün tüfeği tutukluk yaptı. Ruhsatsız tabancasını çıkaran Bingöl, Aydemir'i bacaklarından vurup, kaçtı. Yaralı Aydemir, hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Ferhat Bingöl tutuklanırken, Aysel Aydemir tedavisinin ardından taburcu edildi.

‘ATEŞ ETME İMKÂNI VARKEN ETMEDİ’

Savcı, Ferhat Bingöl hakkında 'boşandığı eşe karşı kasten yaralama', 'silahla tehdit' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet' suçlarından toplam 12.5 yıla kadar hapis cezası istedi. 2024’te Karşıyaka 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Bingöl'ü 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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İtirazlar üzerine dosya istinafa giderken, dosyayı inceleyen Ceza Dairesi tarafların itirazını  reddetti. Dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanığın Aysel Aydemir'i sağ bacak ve sol diz bölgesinden yaraladığını ve eylemine 'kendiliğinden' son vererek kaçtığını belirtti. Sanığın Aysel Aydemir'in hayati bölgelerini hedef alarak ateş etme imkânı olmasına rağmen bacak bölgesine ateş ettiği belirtildi.

Suç niteliğinde yanılgıya düşülerek 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ceza verilmesinin hukuka aykırı bulunduğuna karar verildi. Sanığa 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan' ceza verilmesi gerektiğine karar veren Ceza Dairesi, kararı bozup dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Sanık Bingöl, Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanacak. 

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#Yargıtay#İzmir#Tutukluluk

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