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Yargıtay'dan 'Reina' katliamı sonrası tutuklanan Doğu Türkistanlının beraatine onama

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#TERÖR#DEAŞ#KAYSERİ
Yargıtaydan Reina katliamı sonrası tutuklanan Doğu Türkistanlının beraatine onama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 10:58

İSTANBUL Ortaköy'deki 'Reina'da 2017'nin yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği katliamın ardından DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Kayseri'de gözaltına alınarak tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye olan Doğu Türkistan uyruklu Kulaxı Yımaıer'in (51) aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezasını Yargıtay bozdu. Karar sonrası yeniden yargılanan Yımaıer için verilen beraat kararı ise Yargıtay tarafından onandı.

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İstanbul Ortaköy'de, 2017 yılında eğlence mekanı 'Reina' katliamını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un Türkiye'de görüştüğü kişiler arasında bulunduğu ve DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Kayseri'de gözaltına alınan Doğu Türkistanlı Kulaxı Yımaıer tutuklandı. Yımaıer, 21 Aralık 2017'de 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. Yımaıer'in avukatının kararı temyiz etmesinin ardından Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, sanığın telefonunda eksik inceleme yapıldığını belirtip, katliamı düzenleyen Masharipov'un da görüştüğü 'Tulpar' kod adlı kişi ile görüşüp görüşmediğinin tespit edilmesini isteyerek kararı bozduktan sonra dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Kararının ardından yeniden Kayseri'de hakim karşısına çıkan Yıamıer, nisanda görülen ilk duruşmada tahliye edildi.

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'DEAŞ İLE HİÇBİR ALAKAM YOK'

Davanın 22 Eylül 2020'de görülen duruşmasında, tutuksuz sanık Kulaxı Yımaıer ile avukatı Sıracettin Eren hazır bulundu. Tercüman eşliğinde ifade veren Yımaıer, önceki ifadelerini tekrarlayıp, "Tercüman hatası ile ifade verdim. Ben suçsuzum. DEAŞ ile hiçbir alakam yok" dedi.

Sanık avukatı Eren ise "Müvekkilim başından beri örgütle hiçbir alakası olmadığını söylüyor. Kendisinin masum olduğu delillerle de sabittir" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Kulaxı Yımaıer'in delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Yımaıer'e verilen beraat kararına mahkeme savcısı, itiraz ederek, kararı yeniden Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 3'üncü Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen cezaya itiraz taleplerinin yerinde görülmediğine vurgu yaparak, temyiz başvurusunun esastan reddine karar verip, beraat kararını onadı. Ceza Dairesi'nce onama kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

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#TERÖR#DEAŞ#KAYSERİ

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