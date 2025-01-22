Yargıtay’dan Reina katliamı kararı

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İSTANBUL Ortaköy’de 2017’ye girmek için bir araya gelenlerin bulunduğu Reina gece kulübüne, ‘Ebu Muhammed el Horasani’ kod isimli Özbekistan vatandaşı Abdulkadir Masharipov tarafından, DEAŞ terör örgütünün talimatı doğrultusunda saldırı yapıldı. Masharipov, bir polis memuru dahil toplam 10 Türk vatandaşı ile aralarında çeşitli ülkelerden gelen 29 kişiyi öldürdü. Saldırıda 78 kişi de yaralandı. Saldırı ile ilgili davada Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbetle 1368 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 7 Eylül 2020’de karara bağlanan dava dosyasına ilişkin Yargıtay, 48 sanık yönünden temyiz incelemesini tamamladı. Masharipov ve 31 sanık hakkında verilen cezalar onandı.

Yargıtay, ‘terör saldırısının planlayıcısı’ olarak kabul edilen İlyas Mamaşaripov’a ‘Anayasa’yı ihlal etmeye yardım’ suçundan 20 yıl, 39 kişiye karşı ‘tasarlayarak öldürmeye yardım’ ve 79 kişiye karşı ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüse yardım’ suçlarından verilen 1432 yıl hapis cezasını ise delil yetersizliğinden bozdu. Mamaşaripov’un, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçu kapsamında yargılanmasının yapılarak cezasının tayin edilmesi istendi.

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Daire, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan süreli hapis cezasına çarptırılan 11 tutuksuz sanığın cezalarını da delil yetersizliğinden bozdu. ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan mahkûmiyetlerine karar verilen bir sanık hakkında ise ‘fazla ceza tayini’ nedeniyle bozma kararı verdi.