Yargıtay’dan öneri: '5 yıl ayrı kalmış çift otomatik boşansın'

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Gençcan, önerisini Hürriyet’e şöyle değerlendirdi:

'ÖLDÜREYİM DE KURTULAYIM'

“Boşanma davalarında sürecin uzaması nedeniyle özellikle erkek eşler ‘öldüreyim de kurtulayım’ noktasına geliyorlar. ‘İnsancıl boşanma’ sağlayabilmeleri için Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 166. maddesine aşağıdaki fıkra derhal eklenmelidir: Aralarında boşanma davası açılmamış olsa dahi beş yıl fiilen ayrı kalmış ve eşleriyle aralarında müşterek hayat yeniden kurulamamış ise eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.”



