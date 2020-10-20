MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYargıtay'dan Nazire Terzi kararı: Darbeden değil örgütten ceza verilsin
GeriGündem Yargıtay'dan Nazire Terzi kararı: Darbeden değil örgütten ceza verilsin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 20.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yargıtay'dan Nazire Terzi kararı: Darbeden değil örgütten ceza verilsin

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yargıtay'dan Nazire Terzi kararı: Darbeden değil örgütten ceza verilsin
Abone Olgoogle-news

Yargıtay, 15 Temmuz gecesi, şehit astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi’nin eşi Nazire Terzi’ye verilen 18 yıllık hapis cezasını bozdu.

Yargıtay, Nazire Terzi’ye ‘Anayasa’yı ihlal suçuna yardım’ yerine ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Daire, Nazire Terzi’nin eşinin darbe için Ankara’ya gelişiyle bir illiyet bağı bulunmadığını belirterek, “Sanığın darbe girişiminde bulunulacağını önceden bilmesinin, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etme’ olarak değil, hazırlık hareketleri kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçu yönünden değerlendirme konusu edilebileceği ifade edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle