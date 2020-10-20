Yargıtay'dan Nazire Terzi kararı: Darbeden değil örgütten ceza verilsin

Yargıtay, Nazire Terzi’ye ‘Anayasa’yı ihlal suçuna yardım’ yerine ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Daire, Nazire Terzi’nin eşinin darbe için Ankara’ya gelişiyle bir illiyet bağı bulunmadığını belirterek, “Sanığın darbe girişiminde bulunulacağını önceden bilmesinin, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etme’ olarak değil, hazırlık hareketleri kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçu yönünden değerlendirme konusu edilebileceği ifade edildi.