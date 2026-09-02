Yargıtay’dan kiracılara ‘Depozito’ kararı

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Gaziantep’te yaşayan Aysun Yılmaz, kiraladığı ev için ev sahibine 300 dolar depozito ödedi. Bir süre sonra Yılmaz’ın eşi Gökhan Yılmaz evi satın alınca, yasa gereği mevcut kira sözleşmesi sona erdi. Evin satılmasının ardından Aysun Yılmaz, ödediği 300 doları eski ev sahibinden geri alamayınca Gaziantep 1. Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açtı. Mahkeme depozito alacağının tahsili için davanın eski ev sahibine değil, evi yeni satın alan kişiye yöneltilmesi gerektiği gerekçesiyle davayı kesin olarak usulden reddetti.

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Yerel mahkemenin bu kararı üzerine Adalet Bakanlığı, hukuki hatanın düzeltilmesi için kanun yararına temyiz başvurusunda bulundu.

EMSAL KARAR

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak Türkiye genelindeki tüm kiracıları ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Dünkü Resmi Gazetede yayınlanan kararda özetle şöyle denildi: “Depozito bedelinin yeni malike devredildiğinin kanıtlanamaması halinde, güvence bedelini teslim alan önceki malik bakımından iade yükümlülüğü devam edecektir.”

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Bu kararla birlikte; bir mülk satılsa dahi eski ev sahiplerinin aldıkları depozitoları yeni malike devrettiklerini resmi olarak kanıtlayamadıkları durumlarda, kiracıya karşı doğrudan sorumlu oldukları hukuken tescillenmiş oldu.

Dosyanın Avukatı Yakup Doğan, “Mevzuatımıza göre karı koca arasında kiracılık ilişkisi olamaz. Kira akti devredilmemiş, sonlanmıştır. Kiracı önceki ev sahibine ödediği 300 doları iade etmeliydi” dedi.