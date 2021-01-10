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İSTANBUL
Haber Giriş: 10.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yargıtay’dan kayınvalide kararı

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Yargıtay’dan kayınvalide kararı
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde trafik kazası yapan N.G.’nin otomobilinde kayınvalidesi Ç.A. hayatını kaybetti.

Taksirle ölüme neden olmaktan hakkında dava açılan ve kazada asli kusurlu olduğu tespit edilen N.G.’ye ‘yakınının ölümü nedeniyle duyduğu acı ve üzüntü sebebiyle’ ceza verilmedi. N.G. mahkemenin aldığı yargılama masraflarını ödemesi yönündeki karara itiraz etti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, beraat kararını bozmasa da bundan sonraki davalarda emsal oluşturabilecek bir karara imza attı. Yargıtay kararında, “Sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken, ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır” denildi. Yani kayınvalide aile bireyi sayılmadı.

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