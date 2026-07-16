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Yargıtay'dan karar: Hasta eşle ilgilenmemek boşanma davasında kusur ve duygusal şiddet sayıldı

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#Yargıtay#Boşanma#Emsal Karar
Yargıtaydan karar: Hasta eşle ilgilenmemek boşanma davasında kusur ve duygusal şiddet sayıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 09:31

Eşinin kendisini evden kovduğunu ve camide kalmak zorunda kaldığını öne sürerek boşanma davası açan kocanın talebi yerel mahkemece reddedildi. Yargıtay, görme kaybı yaşayan şeker hastası eşinin tedavi süreçlerine destek olmayıp onunla ilgilenmeyen kocayı, "evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve duygusal şiddet" kapsamında ağır kusurlu bularak davanın reddi yönündeki kararı onadı.

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Aile Mahkemesi’ne başvuran yaşlı adam, eşinin kendisini hor gördüğünü, aşağıladığını, hakaret ettiğini, evden kovduğunu, emekli maaş kartını vermeyerek ekonomik özgürlüğünü kısıtladığını öne sürdü. Evden kovulduktan sonra uzun bir süre sokaklarda kaldığını, soğuktan korunmak için camiye sığındığını, geceleri camide kaldığını belirterek boşanma davası açtı. Tedbir ve yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

Yargıtaydan karar: Hasta eşle ilgilenmemek boşanma davasında kusur ve duygusal şiddet sayıldı

HASTALIĞI KUSUR GÖRDÜ

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Mahkemede ifade veren davalı kadın ise iddiaların asılsız olduğunu, davacının birlik görevlerini yerine getirmediğini, sağlık sorunları nedeni ile kocasına bakamayacağını, evden ayrılarak kızının yanına gitmesini istediğini dile getirdi.

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Şeker hastalığından dolayı gözleri görmemeye başlayınca eşinin destek olmadığını, hastane ve tedavi süreçlerinde erkek kardeşinin baktığını, kızı ve damadının destek olduğunu, davacının müvekkilinin hastalığını bir kusur olarak gördüğünü iddia etti.

İŞLEMETESİNDE YATIP KALKTI

Kendisini aşağılayıp küçümsediğini, davacının dönem dönem camide işlettiği çay ocağında kalmasının hastalığından kaçmak istemesinden kaynaklandığını kaydetti. Davacının maddî ve manevî tazminatların reddine karar verilmesini talep etti.

Yargıtaydan karar: Hasta eşle ilgilenmemek boşanma davasında kusur ve duygusal şiddet sayıldı

AİLE MAHKEMESİ REDDETTİ

Aile Mahkemesi; ayrı yaşamanın boşanma davasında davalıya kusur olarak yüklenemeyeceğine dikkat çekti. Davalı tanıklarının beyanları incelendiğinde davacının davalıya bakmadığı, sağlık sorunları ile ilgilenmediğinin belirtildiği, bu durumunda kusurlu olan tarafın davacı olduğu, davalının kusurlarını da ispatlayamadığı gerekçesi ile davanın reddine hükmetti.

Yargıtaydan karar: Hasta eşle ilgilenmemek boşanma davasında kusur ve duygusal şiddet sayıldı

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HASTA EŞE BAKMAMAK BOŞANMA SEBEBİ

Davalı lehine hükmedilen tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar devamına, karar kesinleştiğinde kaldırılmasına karar verildi. İtirazı Bölge Adliye Mahkemesi’nden dönen koca kararı temyiz etti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, hasta eşe bakmamayı boşanma sebebi sayıp Aile Mahkemesi hükmünü onayladı.

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#Yargıtay#Boşanma#Emsal Karar

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