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Yargıtay'dan ihraç firari tetkik hakim tutuklandı

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#FETÖ#Terör#Polis
Yargıtaydan ihraç firari tetkik hakim tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 12:52

Yargıtay Başkanlığından ihraç eski tetkik hakimi Necmeddin Özmen FETÖ üyeliğinde tutuklandı.

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan firari eski Yargıtay tetkik hakimi Necmeddin Özmen tutuklandı. 12 Ağustos 2023 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde kurulan özel ekip tarafından Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yakalanan firari Özmen, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi tamamlanan firari Özmen çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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#FETÖ#Terör#Polis

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