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Yargıtay’dan HDP’ye ödenen hazine yardımına bloke talebi

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#HDP#Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı#AYM
Yargıtay’dan HDP’ye ödenen hazine yardımına bloke talebi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 07:00

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Mayıs’taki seçimlere katılmaması nedeniyle HDP’ye ödenen 400 milyon 228 bin liralık Hazine yardımına bloke konulması talebiyle yeniden Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

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HDP’nin kapatılması davasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını talep etmişti. AYM de 5 Ocak’ta tedbiren bloke konulmasına karar verilmiş ancak bu kararı AYM Genel Kurulu 9 Mart’ta kaldırmıştı. Başsavcılık, HDP’ye seçim yılı dolayısıyla ödenen Hazine yardımına yeniden bloke talep etti. Partinin 14 Mayıs’taki genel seçimlere katılmadığını gerekçe gösteren Başsavcılık, 400 milyon 228 bin liralık Hazine yardımına bloke konulmasını istedi.

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#HDP#Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı#AYM

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