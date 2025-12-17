Yargıtay’dan evli kadına kazanç kararı: Tek başına harcayamaz

Haberin Devamı

İDDİAYA göre, Antalya’da yaşayan bir kadın, eşinin kendisine fiziksel şiddet uyguladığını, akşam yemeklerine gelmeyerek aile birliğinden doğan yükümlülükleri ihlal ettiğini, kazancını zorla alarak kendisine ekonomik şiddet uyguladığını ileri sürerek boşanma davası açtı. Eşinin aşırı sinirli olduğunu ve kazandığı parayı sadece kendisi için harcadığını öne süren erkek eş ise karşı boşanma davası açtı. Eşinin evin giderlerine herhangi bir yardımda bulunmadığını iddia eden erkek eş, evin geçimini tek başına göğüslemek zorunda kaldığını belirtti. Çiftin boşanma davası karşılıklı devam ederken erkek, karşı boşanma davasından vazgeçti.

Yargıtay, kazandığı parayı kendisine harcayan ve eşine destek olmayan kadını kusurlu buldu.

Kadının boşanma davasını kabul eden mahkeme, erkek eşi ağır kusurlu bularak 40 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Mahkemenin kararına itiraz eden erkek eş, davasını geri alarak maddi taleplerinden vazgeçmediğini belirterek dava dosyasını Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf Mahkemesi) gönderdi. İstinaf Mahkemesi de yerel mahkemenin kararının yerinde olduğu gerekçesiyle erkek eşin itirazını reddetti. Erkek eş, bu defa dava dosyasını Yargıtay’a taşıyarak yerel mahkemenin kararının kaldırılmasını talep etti. Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi ise kazandığı parayı sadece kendisi için harcayan kadını kusurlu bularak yerel mahkemenin kararının kaldırılmasına hükmetti.

AVUKAT DİLEK YÜKSEL: DUYGUSAL ŞİDDET

- Kararı değerlendiren avukat Dilek Yüksel şöyle konuştu: “Türk Medeni Kanunu 186’ncı maddesinde ‘eşler evlilik birliğinin giderlerine güçleri oranında malvarlıkları ve emekleri ile katılmak zorundadırlar’ denilmiştir. Eşler evin kira, aidat, elektrik, doğalgaz gibi giderlerinin ödenmesine güçleri oranında katılmak zorundadırlar. Ayrıca kadının bu davranışı duygusal şiddete yöneliktir. Burada kadın eş, ‘Ben kazancımı sadece kendim için harcarım. Kocam evin reisidir, evin tüm giderlerini o ödemek zorunda’ diyemez.”