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Yargıtay'dan emsal teşkil edecek karar! ‘Seni sevmiyorum' demek boşanma sebebi

Güncelleme Tarihi:

#Yargıtay#Boşanma#Seni Sevmiyorum
Yargıtaydan emsal teşkil edecek karar ‘Seni sevmiyorum demek boşanma sebebi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 09:52

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, ‘Seni sevmiyorum, sevgim bitti' diyen kadını kusurlu buldu. Yargıtay'ın kararının bundan sonraki kararlarda emsal teşkil edeceği hatırlatıldı.

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Şiddetli geçimsizlik yaşayan genç çift, boşanmak için Aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Hem kadın hem de erkek taraf davacı oldu. Mahkeme, eşine şiddet uygulayan erkeği kusurlu bulup, davacı karşı davalı kadının davasını kabul edip çifti boşadı.

Yargıtaydan emsal teşkil edecek karar ‘Seni sevmiyorum demek boşanma sebebi

KADIN DA KUSURLU BULUNDU

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Kararı davalı-karşı davacı erkek temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Daire, oy birliği ile aldığı emsal kararla kadını da kusurlu buldu.

Yargıtaydan emsal teşkil edecek karar ‘Seni sevmiyorum demek boşanma sebebi

2 KELİME ERKEĞİ HAKLI ÇIKARDI

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Yargıtay'ın kararında, "Mahkemece evlilik birliğinin sarsılmasına yol açan olaylarda, davalı-karşı davacı erkek tam kusurlu kabul edilerek erkeğin boşanma davasının reddine, kadının davasının kabulüyle boşanmaya karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kadının davasının kabulüyle boşanmaya karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kadının başkalarının yanında eşini kastederek ‘Ben çocuk avutuyorum, biz çocuğa bakıyoruz demek suretiyle eşini aşağıladığı ve ben eşimi sevmiyorum sevgim bitti' dediği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre, erkek de dava açmakta haklıdır. Öyleyse, erkeğin davasının da kabulü ile boşanmaya karar verilmesi gerekirken, davasının reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yargıtaydan emsal teşkil edecek karar ‘Seni sevmiyorum demek boşanma sebebi

EMSAL TEŞKİL EDECEK

Bursalılar kararı farklı farklı görüşlerle değerlendirirken, Yargıtay'ın kararının bundan sonraki kararlarda emsal teşkil edeceği hatırlatıldı.

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#Yargıtay#Boşanma#Seni Sevmiyorum

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