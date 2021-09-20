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Yargıtay'dan emsal 'soyadı' kararı! Boşanma davası açtı, haksız bulundu

#Yargıtay#Emsal Karar#Soyadı Kararı
Yargıtaydan emsal soyadı kararı Boşanma davası açtı, haksız bulundu

Yargıtay, sosyal medyada soyadı kullanımı ile ilgili emsal bir karara imza attı. Eşinin sosyal medya hesaplarında kızlık soyadını kullanmasından rahatsız olarak boşanma davası açan koca haksız bulundu.

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Eşinin, sosyal medya hesaplarında kızlık soyadını kullanmasını güven sarsıcı buldu, boşanma davası açtı. TRT Haber'in bilgisine göre  davanın temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay kocayı haksız buldu.

Aile Mahkemesi'nde görülen davanın karar metninde, davacı erkeğin kadına ağır hakaretler ettiğine, kapıyı kilitleyerek onu eve almadığına ve kadına telefonda ithamlarda bulunduğuna dikkat çekildi.

Kızlık soyadını kullanan eşine dava açtı, haksız bulundu

Davalı kadının ise sosyal medya hesaplarında 7 yıl boyunca kızlık soyadını kullandığı belirtildi.

Yargıtaydan emsal karar Tazminatsız kovulmasının önünü açtı...

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Kadının, kocasının ilk evliliğinden olan çocuklarıyla görüşmesinden rahatsızlık duyduğu ve eşine hakaret ettiği gerekçe gösterilerek taraflar eşit kusurlu kabul edildi.

Erkeğin boşanma davasının kabulüne, tarafların tazminat taleplerinin ise reddine karar verildi. Ayrıca, kadın lehine tedbir ve yoksulluk nafakası verilmesine hükmedildi.

"GÜVEN SARSICI DAVRANIŞ OLARAK NİTELENDİRİLEMEZ"

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Avukatlar yerel mahkemenin kararına itiraz etti, dosya Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi de emsal bir karara imza attı. Sosyal medya hesaplarında kızlık soyadının kullanmasının güven sarsıcı davranış olarak nitelendirilemeyeceğine kanaat getirdi.

Tarafların diğer kusurlu davranışlarına göre davacı erkek ağır kusurlu, davalı kadın ise az kusurlu kabul edildi.

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#Yargıtay#Emsal Karar#Soyadı Kararı