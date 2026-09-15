Yargıtay’dan emsal montaj kararı

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Antalya’da yaşayan kadın, Instagram hesabındaki yüz fotoğrafını alıp çıplak kadın vücuduna montajlayarak kendisine gönderdiğini iddia ettiği kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Antalya 24’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanık hakkında, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan dava açıldı. Mahkeme, dosyadaki belge ve bilgiler, bilirkişi raporu ile soruşturma ve kovuşturma aşamalarında alınan beyanları değerlendirerek, sanığa yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

BERAAT KARARI İSTİNAFTA KALDIRILDI

Şikâyetçi avukatının beraat kararına karşı istinaf başvurusunda bulunması üzerine dosya Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11’inci Ceza Dairesi’ne taşındı. Bilirkişi raporunda sanığa ait çok sayıda verinin bulunması nedeniyle sanığın kullandığı anlaşılan telefonda montaj uygulamaları ile montajlandığı açıkça belirlenebilen müstehcen fotoğraflara rastlandığı belirtildi. Daire, sanığın kadına şantaj yapmak amacıyla sanal medya hesabından elde ettiği yüz fotoğrafını çıplak kadın vücuduna montajlamasına ilişkin eylemin, Türk Ceza Kanunu’nun 136’ncı maddesinde düzenlenen ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçunu oluşturduğuna hükmetti. İlk derece mahkemesinin beraat kararını kaldıran daire, sanığı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Sanık, suçun unsurlarının oluşmadığını ileri sürerek mahkumiyet kararının bozulması talebiyle kararı temyiz etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi, 1 yıl 8 ay hapis cezasını oybirliğiyle onadı.