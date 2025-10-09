Yargıtay’dan emsal karar… Görevde vefat ‘vazife malulü’

Haberin Devamı

DAVA dosyasına göre Jandarma Uzman Onbaşı Kenan Yalçın, Yenifoça Jandarma Terörle Mücadele Hareket Okul Komutanlığı emrinde görev yaparken aniden rahatsızlandı. Revire kaldırılan Yalçın yapılan bütün müdahalelere rağmen 23 Şubat 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Yalçın’ın ölümüyle ilgili olarak Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda, ölümünün kesin tanısı konulmayan hastalığa bağlı meydana geldiği belirtildi.

Aile, oğullarının vazife malulü olarak kabul edilmesi için SGK’ya başvurdu. Kurumun yasal sürede yanıt vermemesi üzerine avukat İsmail Kılıç, Ankara 17. İş Mahkemesi’ne dava açtı. Kılıç dava dilekçesinde, Yalçın’ın vazife malulü olduğunun tespitine, vefat tarihinden itibaren vazife malullüğü aylığının işleyecek yasal faizle birlikte davalı kurumdan alınmasına karar verilmesini istedi. Mahkeme ise davanın reddine karar verdi. İstinaf mahkemesi de onadı. Bunun üzerine avukat İsmail Kılıç, karara ilişkin temyiz başvurusunda bulundu.

KAMU GÖREVLİLERİ

Kararın temyiz incelemesi Yargıtay 10. Hukuk Dairesi tarafından yapıldı. Yargıtay, benzer dosyalar için emsal bir karara imza atarak yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetti. Oybirliği ile alınan kararda ilgili mevzuat hükümleri hatırlatılarak, “Madde hükmünde rahatsızlık sigortalıların vazifelerini yaptıkları sırada meydana gelen kazadan doğmuş olursa vazife malulü sayılacaklarının açıkça belirtilmiş olması ve vazife malulü sayılmaları için görevin neden ve etkisiyle meydana gelmesi gerekmediğinin açıkça anlaşılması karşısında mahkemece davacının vazife malulü sayılması ve bu yönden davanın kabulüne dair hüküm tesis edilmesi gerekirken, rahatsızlığın görev sebep ve tesirinde oluştuğunun ispatlanmadığı gerekçesiyle ret kararı verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirir” denildi. Avukat İsmail Kılıç, emsal karara ilişkin olarak “Yargıtay’ın bu içtihadı ile asker ve emniyet mensupları başta olmak üzere görevi başında hayatını kaybeden tüm kamu görevlilerinin vazife malulü (şehit) kabul edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır” dedi.

NE HAKLAR GETİRİYOR

Asker Kenan Yalçın’ın vazife malulü sayılması ile birlikte birinci dereceden yakınlarının yararlanacağı haklardan bazıları şöyle:

- Yalçın’ın anne, babasına ve eşine SGK tarafından maaş bağlanacak.

- Askerin yakını olan iki kişinin kamuda istihdam edilmesi sağlanacak.

- Birinci dereceden yakınlarına ücretsiz serbest dolaşım kartı verilecek.

- Askerin kendisinden sonra gelen ilk kardeşi askerlikten muaf olacak.

- Askerin yakınlarına ÖTV’siz araç alma hakkı tanınacak.

- Askerin yakınlarına TOKİ’den sabit taksitle 20 yıl süreli ev alma hakkı tanınacak.

- Yakınlarına elektrik ve su indirimi uygulanacak.