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Yargıtay’dan emsal karar: Aşırı cimrilik hem boşanma hem tazminat sebebi sayıldı

Güncelleme Tarihi:

#Yargıtay#Cimri#Boşanma
Yargıtay’dan emsal karar: Aşırı cimrilik hem boşanma hem tazminat sebebi sayıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 09:25

Yargıtay; elektrik faturası artacağı gerekçesiyle eşini karanlıkta oturmaya zorlayan, ısınma kısıtlamasına giden ve yiyecek israfı bahanesiyle temel gıdayı kesen aşırı tutumlu eşin bu davranışlarını boşanma ve maddi tazminat gerekçesi kabul etti.

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Eşine sürekli, ‘banyonun ışığını çok yaktın, sifonu niye çektin, çay demleme' diyen aşırı tutumlu davranan eşine kara haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek mahkemeye göre; ‘elektrik faturası artacak' diye eşi karanlıkta oturmaya zorlamak, ısınma kısıtlamasına gitmek, yiyecek israfı bahanesiyle evdeki temel gıdayı kısıtlamak boşanma ve maddi tazminat sebebi olarak gösterildi.

Yargıtay’dan emsal karar: Aşırı cimrilik hem boşanma hem tazminat sebebi sayıldı

AŞIRI CİMERİLİK CANINDAN BEZDİRDİ

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Kocasının cimriliğinden dolayı sıkıntı yaşadığını öne süren K.L. isimli genç kadın Aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Kocasının aşırı cimri davrandığını, eve kimsenin gelip gitmesini istemediğini, müşterek evin yaşanabilir şartlara sahip olmadığını iddia etti.

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Yargıtay’dan emsal karar: Aşırı cimrilik hem boşanma hem tazminat sebebi sayıldı

‘BANYONUN IŞIĞINI ÇOK YAKTIN, SİFONU ÇEKTİN'

Evin temel ihtiyaçlarının bile yeterince karşılanmadığını belirten K.L. "Beni sürekli, ‘banyonun ışığını çok yaktın, sifonu çektin' gibi sebeplerle hakaret edip evden kovuyor. Bir adet patates dahi kalsa eve gıda malzemesi, deterjan almıyor.

Yargıtay’dan emsal karar: Aşırı cimrilik hem boşanma hem tazminat sebebi sayıldı

ÇAY DEMLEMEK BİLE YASAK

Çay demlememi bile yasakladı. Kişisel temizliğine de dikkat etmiyordu. Devamlı olarak beni aldatabileceği vurgusunu yapıyordu. Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanmamıza ve aylık bin 500 TL yoksulluk nafakasına, faizi ile 30 bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminata karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Yargıtay’dan emsal karar: Aşırı cimrilik hem boşanma hem tazminat sebebi sayıldı

EMSAL TEŞKİL EDECEK

Bursalılar kararı farklı farklı görüşlerle değerlendirirken, Yargıtay'ın kararının bundan sonraki kararlarda emsal teşkil edeceği hatırlatıldı.

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#Yargıtay#Cimri#Boşanma

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