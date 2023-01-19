Yargıtay’dan AYM’ye ‘sınır’ uyarısı

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca dün düzenlediği yıllık değerlendirme toplantısında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) son dönemde FETÖ sanıkları başta bazı sanıkların bireysel başvurusu üzerine verdiği ihlal ve yeniden yargılama kararlarını eleştirdi. Akarca, AYM’nin kendi görev ve yetki sınırları içinde kalması uyarısı yaptı. Akarca gazetecilerin soruları üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN ROLÜ: “AYM, Yargıtay ve Danıştay’ın üzerinde bir mahkeme değildir. AYM, Yargıtay’ın yerine geçecek şekilde kararlarını yazarsa, bireysel başvurunun amacını, yetki ve görevini aşmış olur. Bireysel başvuru yoluyla ilgili bir yasa değişikliği çalışması var.

SOHBET, SENDİKA ÜYELİĞİ, BANK ASYA: “Yargıtay’ın kararlarında hiçbir zaman ne sendika üyeliği, ne gazete aboneliği, ne Bank Asya’ya para yatırma tek başına örgüt üyeliği olarak değerlendirilmedi. 10 senedir sohbete gidiyor, sohbette ne veriliyor? Bir kere gittin anladın, iki anladın, örgütün amacını hâlâ anlayamadın mı? 2016’ya kadar sürmüş.

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SADECE ABONELİKTEN CEZA YOK: Gazeteyi bir tarafa bırakalım bu olmaz, işte Bank Asya, ByLock tek başına olmaz. Hepsi bir bütün olarak değerlendiriliyor. Sadece Zaman gazetesi üyeliğinden kimse mahkûm olmadı. Buna bakmadık bile.

NE ZAMAN DELİL SAYILIR: Yargıtay, örgütün amacını, kastını bilip bilmediğine baktı. Birinci, ikinci, üçüncü katmana kadar olanlar örgütün sempatizanı konumunda olanlar, gidip gelenler ‘Hatadan yararlanır’ dedik. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin kararları var. Hizmet hareketi, yardımlaşma hareketi diye gidip orada o toplantılara katılanlara kimse bir şey demedi. Sohbete gittiğinden dolayı kimseye örgüt üyeliğinden ceza verilmiyor. Şu eve geleceksin arabanı iki sokak öteye bırakacaksın, telefonu getirmeyeceksin, kod isim kullanacaksın. 10 sene gittiysen artık örgüt toplantısına gitmek delildir.

HÂKİM VE SAVCI CESUR OLMALI: Hukuka, vicdanıma uymayan hiçbir karara imza atmadım. Hâkim ve savcının cesur olması gerekir. Vicdanına göre karar verecek. ”

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YAPAY ZEKÂYA DAVA SORUSU

Akarca bireysel olarak kullanıcıyı tanıyan, kısa sürede aradığı kararı bulmasına imkân verecek yapay zekâ destekli Yargıtay İçtihat Merkezi’nin en geç haziran ayında faaliyete geçeceğini söyledi. Bu merkezden hâkim, savcılar, avukatların yanı sıra vatandaşlar da üye olarak, ücretsiz olarak yararlanabilecek. Vatandaşlar açacakları davayı kazanma olasılıklarını da benzer içtihat kararları ışığında yapay zekâ sisteminde görebilecek. Akarca sisteme ilişkin şu bilgileri verdi: “Merkezde karar aranırken rehberde yer alan ana başlıklara göre indeksleme ve sorgu da yapılabilecektir. Kararlar kullanıcının belirleyeceği çeşitli sorgu kriterlerindeki sıraya göre ekranda görülecektir. Farklı ya da keyfi uygulamaları önleyerek yargı hizmetinin kalitesini de artıracaktır.”