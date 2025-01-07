Yargıtay'dan aldatılan eşleri üzecek karar... Gizli kamerayı delil saymadı

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EVİ TERK ETTİ, KREDİ KARTINI İPTAL ETTİ

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek eve gizli kamera yerleştiren ve zinanın ispatı için bunu mahkemeye delil olarak sunan erkeği haksız buldu. İddiaya göre İstanbul'da yaşayan bir kadın, eşinin son 5 yıldır yatağın ayırdığını, kendisine değer vermeyerek ilgisiz davrandığını ve evi terk ettiğini iddia ederek 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' nedeniyle çekişmeli boşanma davası açtı. Eşinin mal varlığını muvazaalı bir şekilde ağabeyine devrettiğini dava dilekçesinde belirten kadın, son olarak ek kredi kartının iptal edildiğini ileri sürdü. Çocuğunun velayeti ile aylık bin 500 lira nafaka talep eden kadın, kendisi için de 500 bin lira manevi tazminat istedi.

GİZLİ KAMERA KAYDINI DELİL OLARAK SUNDU

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İddiaları reddeden koca ise 250 bin liralık 'zina' nedeniyle karşı boşanma davası açtı. Eşinin iş arkadaşıyla samimi olması üzerine eve gizli kamera yerleştirdiğini dilekçesinde anlatan davalı-karşı davacı koca, kamerada eşinin iş arkadaşıyla öpüşme görüntülerini mahkemeye delil olarak sundu. Boşanma isteğini karısının kendisine söylediğini dilekçesinde belirten koca, eşinin isteği üzerine evden ayrıldığını, ekonomik sıkıntı yaşadığı için de ek kredi kartını iptal ettiğini ve çocuğunun her türlü ihtiyacını karşıladığını belirtti. Aile Mahkemesi, çiftin 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli' olarak boşanmalarına ve çocuğun velayetinin anneye verilmesine karar verdi. Erkeğin sunduğu gizli kamera kaydının hukuka aykırı bir delil olduğu için zinadan sayılmayacağını gerekçeli kararında açıklayan mahkeme, kadının da erkeği evden ayrılmaya zorlayarak her iki tarafın da eşit kusurlu olduğuna hükmetti.

YARGITAY, "GİZLİ KAMERA, HUKUKA AYKIRI BİR DELİL"

Yerel mahkemenin kararına itiraz eden erkek, dava dosyasını Yargıtay'a taşıyarak aleyhine verilen kararın kaldırılmasını talep etti. Talebi değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Yerel Mahkemenin verdiği kararın usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle erkeğin itirazını reddetti. Erkeğin ortak konuta gizli kamera yerleştirerek mahkemeye sunduğu delilin hukuka aykırı olduğuna ve hükme esas alınmamasında bir isabetsizlik bulunmadığına karar veren Yargıtay, boşanmaya neden olan olayda tarafların eşit kusurlu olduğu yönünde verilen kararın yerinde olduğuna hükmetti.

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"DELİL ELDE EDEYİM DERKEN SUÇ İŞLEMEYİN"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul Barosu Avukatı Dilek Yüksel, "Basit bir ifadeyle delil, davada her şey demektir. Davada iddialarımızı delillerle ispat edebiliriz. Fakat yine yargılama kapsamında iddialarımızı hukuka uygun yollarla elde edilmiş delillerle kanıtlamak zorundayız. Delilin hukuka uygun yolla elde edilmesi ne demektir? Delillerin yürürlükte bulunan hukuk kurallarına aykırı olmayan yollarla elde edilmesi demektir. Yargıtay kararına konu olayda aldatıldığından şüphelenen erkek eve gizli kamera yerleştirmek suretiyle kadının başka bir erkekle yakınlaşmasını kayda alarak delil elde ediyor. Burada adamın bir hazırlık dahilinde ve kadının haberi olmadan kamera kaydına aldığını görüyoruz. Yargıtay, isabetli bir şekilde bu delilin hukuka aykırı olduğunu kabul etmiştir ve hükme esas almamıştır. Boşanma davalarında sık karşılaştığımız durumlar. Kamera kaydına alma, dedektif tutma ve benzeri yollarla insanlar davalarına delil elde etmeye çalışmaktadır. İnsanların böyle durumlarda dikkatli olması gerekir. Davaya delil elde edeceğim düşüncesiyle suç da işleyebilirler. Cezai yaptırımlar ile de karşı karşıya kalabilirler" dedi.