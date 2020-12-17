Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi üyeliği seçimi sona erdi
Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanacak isim için Yargıtay'da yapılan seçim sonuçlandı.
Yargıtay'daki Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliği seçimi sonuçları belli oldu. Seçim sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilecek 3 isim İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol oldu. Erdoğan 3 isim içinden birisini AYM üyeliğine atayacak.
Öte yandan Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı’na Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, Başkanvekilliği’ne Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal'ın seçildiğini duyurdu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle