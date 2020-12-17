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Haber Giriş: 17.12.2020 - 13:04 | Son Güncelleme:

Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi üyeliği seçimi sona erdi

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Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi üyeliği seçimi sona erdi
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Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanacak isim için Yargıtay'da yapılan seçim sonuçlandı. 

Yargıtay'daki Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliği seçimi sonuçları belli oldu. Seçim sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilecek 3 isim İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol oldu. Erdoğan 3 isim içinden birisini AYM üyeliğine atayacak.

Öte yandan Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı’na Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, Başkanvekilliği’ne Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal'ın seçildiğini duyurdu.

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