Yargıtay yine ‘canavarlık yok’ dedi

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Pınar Gültekin’in (27) 16 Temmuz 2020’de Muğla’da bir bağ evinde vahşice katledilmişti. Cesedi ise öldürüldükten beş gün sonra ormanlık alanda bulundu. Ceset bir varilin içine konulmuş üzerine de beton dökülmüştü. Bir süre sonra da fail olarak Cemal Metin Avcı yakalandı. Vahşetin detaylarıysa Adli Tıp Kurumu raporuyla ortaya çıktı. Pınar Gültekin kalın bir halatla sıkıca sarılmış halatın bir halkası Gültekin’in dişlerinden geçirilmişti. Ceset yakılarak da yok edilmeye çalışılmıştı.

MAHKEME ‘CANAVARCA’ DEDİ

Tutuklanan Cemal Metin Avcı suçunu itiraf etti. Suçunu hafifletmek için de Pınar Gültekin’i suçladı, şantaj ve tehdide maruz kaldığını iddia etti. Ancak Muğla’daki mahkeme Cemal Metin Avcı’ya, “canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bir indirim de uygulamadı. Karar temyiz için Yargıtay’a gitti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi geçtiğimiz şubat ayında “canavarca hisle öldürme yok “diyerek bu kararı bozdu ve haksız tahrik indirimi uygulanmasına karar verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu bozma kararına itiraz etti. Avcı’ya yerel mahkemenin verdiği gibi ‘canavarca hisle tasarlayarak öldürmek’ suçundan ceza verilmesini istedi.

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SON SÖZÜ GENEL KURUL SÖYLEYECEK

Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başsavcılığın bu kararını değerlendirdi ve iki üyenin karşı oyuna rağmen oy çokluğuyla Başsavcılığın itirazını reddetti, kendi kararında direndi. Şimdi dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gidecek. Son karar orada verilecek. Bu kararı sosyal medyadan duyuran Gültekin’ ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ‘Bu karar hukuk garabetidir ve gayri vicdani bir karar olarak Türk hukuk tarihinde yerini alacaktır” dedi.