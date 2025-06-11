Yargıtay yerel mahkemenin kararını bozdu... Estetik mağduruna tazminat verilmeli

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Bu sefer de karın bölgesinden yağ alınması esnasında bağırsağı delinen kadın, deliğin kapatılması için üçüncü kez ameliyata alındı. Bu süreçte istediği görünüme ulaşamayan kadın, 13 bin lira maddi, 100 bin lira manevi zararının karşılanması talebiyle hastane ve doktoru aleyhine dava açtı.

Davaya bakan Antalya 2. Tüketici Mahkemesi, olayla ilgili Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istedi. Raporda, olayda tıbbi uygulama hatası bulunmadığı kanaatine varıldığı aktarıldı. Olayda hastane ve doktorun kusurunun tespit edilemediğinden tazminat talep edilemeyeceğine karar veren mahkeme, davayı reddetti.

‘SÖZLEŞME FARKI’ DENİLDİ

Temyiz üzerine dosyaya bakan Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, davacının maddi ve manevi tazminat talepleri değerlendirilerek sonuca göre bir karar verilmesi gerekmesine rağmen, mahkemece davanın reddine karar verilmesinin doğru olmadığına hükmetti. Daire, bu kapsamda yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda, taraflar arasındaki sözleşmenin, hekim ile hasta arasında tedaviye ilişkin sözleşmeden farklı olduğu, dava konusu olayda bir tarafın eser meydana getirmeyi, diğer tarafın ise bunun karşılığında bedel ödemeyi üstlendiği sözleşme türü olan ‘eser sözleşmesi’ hükümlerinin uygulanması gerektiğinin anlaşıldığı belirtildi.

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Mahkemece alınan raporda tıbbi uygulama hatası bulunmadığı kanaatine varılsa da eser sözleşmesinde sonuç taahhüdünün söz konusu olduğuna işaret edilen kararda, şu değerlendirmeler yer aldı: “Davacının maddi ve manevi tazminat talepleri değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekmesine rağmen mahkemece davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış kararın bozulması gerekmiştir.”