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Yargıtay yapay zekâya geçiyor

#Yargıtay#Yapay Zekâ#Mehmet Akarca
Yargıtay yapay zekâya geçiyor

Yargıtay’da yapay zekâya geçileceğini açıklayan Yargıtay Başkanı Akarca, “Bu sistem oturursa ilgili vatandaş ya da avukat hukuk davalarında, bu verileri ve delillerini girmek suretiyle davayı kazanma olasılığını görerek, belki buna göre dava açacak ya da açmayacak” dedi.

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 2021 yılı değerlendirme toplantısında medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Akarca, kurumun seneye yapay zekaya geçeceğini açıklarken şöyle dedi: “Veri tabanı olarak yapay zekâyı kullanacağız. Yapay zekâ sistemine tasnif ettiğimiz kararları okutacağız. Modellemelerini öğreteceğiz. Yapay zekâda buna uygun şekilde kullanıcıların bireysel özelliklerine göre önem sırasına göre tasnif edilecek. Emsal bir karar ise kamuoyuna sunulacak. Bu modeli geliştireceğiz. Öngörümüz eğitimler dahil 1 yılın sonunda bunun faaliyete geçmesidir. 2023 başı gibi. Bu sistem oturursa ilgili vatandaş ya da avukat hukuk davalarında, bu verileri ve delillerini girmek suretiyle davayı kazanma olasılığını görerek, belki buna göre dava açacak ya da açmayacak. Lüzumsuz yargılama masrafı yapılmayacak, yargı, vatandaşlarımız zaman kaybetmeyecek. Tabii ki sonuçta kararı verecek olan hâkimler, bundan hepimizin istifade etmesi gerekiyor.”

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KADIN CİNAYETLERİ

Akarca, kadın cinayetleriyle ilgili olarak da “Bunun Türkiye’de çok abartıldığını söyleyebilirim sayılar ortada. Sayı AB ortalamasında binde 8 iken, Türkiye’de binde 3.8. Kadın cinayeti konusunda Türkiye, Avrupa ortalamasının yarısının altında” dedi. Cinsel suçlarda bir artış yaşandığının doğru olduğunu da kaydeden Akarca, uyuşturucu ve cinsel suçlarda en ağır cezaların Türkiye’de verildiğini kaydetti.

HDP İDDANAMESİNE EKLEME YOK

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, “Bizim görevimiz iddianameyi yazmak. Mahkeme eksik diyorsa, biz de o eksiklikleri giderdik. Yazılı savunmamızı 20 gün içinde yaptık. Şimdi parti yazılı savunmasını yapacak. Ardından biz sözlü savunma için davet edileceğiz. Süreç bu şeklide devam ediyor. Şu an Türkiye’de 123 tane faal parti var. HDP iddianamesine ekleme yok. Şu aşamada gerek yok aynı şeyleri tekrar ediyorlar. Parti bulunduğu yerden farklı bir yerde değil aynı söylemlere ve eylemlere devam ediyor” dedi.

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#Yargıtay#Yapay Zekâ#Mehmet Akarca

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