Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yargıtay: Yalaka hakaret değildir

#Yargıtay#Memur#Yalaka
Yargıtay: Yalaka hakaret değildir

Gittiği kamu kurumunda memurlara yönelik, “Sizler yalakasınız” ifadesini kullanan vatandaşa verilen mahkûmiyet kararı Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay kararında “Sizler yalakasınız, sözleri, muhatapların saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket dışı hitap tarzı niteliğindedir” denildi.

Haberin Devamı

Bir iş için gittiği devlet kurumunda memurlara öfkelenen vatandaş, “Sizler yalakasınız” dedi. Sinirlerine hâkim olamayan vatandaş, memurları tehdit etti. Memurların şikâyeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan vatandaş, ‘tehdit ve hakaret’ suçlamasıyla Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Sanık, ‘tehdit’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, ‘yalaka’ sözü sebebiyle ‘hakaret’ suçundan da mahkûm edildi. Sanık avukatının temyiz başvurusunu değerlendiren Yargıtay 4. Ceza Dairesi ‘tehdit’ suçundan verilen cezayı onadı. Yüksek Mahkeme, ‘hakaret’ suçundan verilen mahkûmiyet kararını ise bozdu.

‘KABA VE NEZAKET DIŞI’

Oybirliği ile alınan kararda şöyle denildi: “Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir. Olay günü sanıkların müştekilere söylediği kabul edilen 'Sizler yalakasınız' şeklindeki sözlerin, muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilmeden, sanıkların beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yargıtay#Memur#Yalaka

BAKMADAN GEÇME!

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen
Herkesin konuştuğu ürkütücü araştırma Covid-19 beyni küçültüyor... Peki hafif geçirenler de etkileniyor mu

Herkesin konuştuğu ürkütücü araştırma! Covid-19 beyni küçültüyor... Peki hafif geçirenler de etkileniyor mu?

#Covid-19

BAKMADAN GEÇME!

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen
Herkesin konuştuğu ürkütücü araştırma Covid-19 beyni küçültüyor... Peki hafif geçirenler de etkileniyor mu

Herkesin konuştuğu ürkütücü araştırma! Covid-19 beyni küçültüyor... Peki hafif geçirenler de etkileniyor mu?

#Covid-19