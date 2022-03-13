Yargıtay: Yalaka hakaret değildir

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Bir iş için gittiği devlet kurumunda memurlara öfkelenen vatandaş, “Sizler yalakasınız” dedi. Sinirlerine hâkim olamayan vatandaş, memurları tehdit etti. Memurların şikâyeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan vatandaş, ‘tehdit ve hakaret’ suçlamasıyla Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Sanık, ‘tehdit’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, ‘yalaka’ sözü sebebiyle ‘hakaret’ suçundan da mahkûm edildi. Sanık avukatının temyiz başvurusunu değerlendiren Yargıtay 4. Ceza Dairesi ‘tehdit’ suçundan verilen cezayı onadı. Yüksek Mahkeme, ‘hakaret’ suçundan verilen mahkûmiyet kararını ise bozdu.

‘KABA VE NEZAKET DIŞI’

Oybirliği ile alınan kararda şöyle denildi: “Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir. Olay günü sanıkların müştekilere söylediği kabul edilen 'Sizler yalakasınız' şeklindeki sözlerin, muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilmeden, sanıkların beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.”