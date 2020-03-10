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Gündem
AA
Haber Giriş: 10.03.2020 - 19:20,Son Güncelleme:/

Yargıtay ve Danıştay Başkanlarından Erdoğan'a veda ziyareti

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Yargıtay ve Danıştay Başkanlarından Erdoğan'a veda ziyareti
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Yaş haddinden 23 Mart'ta emekliye ayrılacak Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde veda ziyaretinde bulundu.

Yaş haddinden 23 Mart'ta emekliye ayrılacak Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Öte yandan, Yaş haddinden emekliye ayrılacak Danıştay Başkanı Zerrin Güngör de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu.

 

 

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