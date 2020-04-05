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Gündem
AA
Haber Giriş: 05.04.2020 - 01:25,Son Güncelleme:/

Yargıtay üyesi Gündoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilli oldu

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Yargıtay üyesi Gündoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilli oldu
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Yargıtay üyesi Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine seçildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine Seçme Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yargıtay üyesi Gündoğdu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 154'üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 30 ve 32'nci maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirildi.

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