Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yargıtay üyeliklerine seçimler Resmi Gazete’de

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2026 02:46

Yargıtay üyeliklerine 8 ismin seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haberin Devamı


Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Yargıtay Birinci Başkanlığının 16 Yargıtay üyeliği kadrosunun boşaldığını bildiren yazısı gereğince 8 Yargıtay üyeliği kadrosuna seçim yapılması görüşülerek, İstanbul Anadolu ACM Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun, Büyükçekmece Hakimi Çimen Atacan Tuna, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes, Yargıtay Tetkik Hakimi İbrahim Acarlı, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Niyazi Acar ve Kayseri BAM Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak’ın Yargıtay üyeliğine seçilmesine karar verildi.

 

