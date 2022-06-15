Yargıtay: Üyeliği düştü... CHP: Fiili il başkanımız

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Haziran tarihli bir yazıyla Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen siyaset yasağı ve parti üyeliğinin düşürülmesini CHP Genel Merkezi’ne bildirdi. Böylece, Kaftancıoğlu’nun parti üyeliği ve görevleri resmen düştü ve parti sicil kaydına da işlendi. Yazıda, Kaftancıoğlu’nun suçunun siyasi parti üyeliğine engel oluşturacak türden olduğu vurgulandı. Kaftancıoğlu hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay’ca onanmış ve siyaset yasağı getirilmişti.

‘DEVAM EDECEK’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, üyelikten düşürme kararını Hürriyet’e değerlendirirken, şunları kaydetti: “Canan Kaftancıoğlu fiili olarak bizim il başkanımız olmaya devam edecek. Canan Hanım’la ilgili, 10 yıl önce atılmış ‘tweet’leriyle ilgili adaletsiz bir karar var. Yargı süreci zaten bir facia. CHP İstanbul il örgütünün başı Kaftancıoğlu olmaya devam edecektir.”



Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “CHP hukuk bürolarında değil Kuvayı Milliye ruhuyla savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. CHP üyeliği inanç işidir, yürek işidir, emek işidir. O inanç bizde oldukça gerisi teferruattır” dedi.