Yargıtay son noktayı koydu

GENÇ avukat Belen Nesli Çoşğun (22) evli ve bir çocuk babası olan Kahramanmaraş’ta oteli bulunan Muhammet Balcı ile duygusal bir birliktelik yaşıyordu. 15 Haziran 2023 günü, çift Ankara’da bir rezidansta kaldı. Sabah saatlerinde genç avukat yatağında vurulmuş halde bulundu.

Olay sabahı tarafların tespit edilmeyen nedenle tartışmaya başladığı, o sırada Çoşğun’un kullandığı cep telefonuna yüklü olan Kadın Destek Programı’na (KADES) 3 kez basarak yardım istediği öğrenildi. Balcı ise savunmalarında genç avukatın intihar ettiğini ileri sürdü. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi sanığa ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet cezası verirken, istinaf mahkemesi de verilen hükmü onadı. Sanık Balcı’nın avukatı temyiz başvurusunda bulundu.

‘STAJYERİMİN AVUKATI OLDUM’

Yargıtay 1. Ceza Dairesi dosyaya ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Daire, sanık Balcı’ya verilen cezanın onanmasına oybirliği ile hükmetti. Ailenin avukatı olan aynı zamanda, Çoşğun’nun yanında staj yaptığı avukat Mehmet Rifat Bacanlı, Yargıtay’ın kararına ilişkin olarak “Kaderde stajyerimin avukatı olmak da varmış. Kıymetli stajyerim Belen’in katilinin almış olduğu ağırlaştırılmış hapis cezası Yargıtay tarafından onaylandı. Hiçbir bir indirim yapılmadı. Kadın cinayetine kurban giden hayat dolu meslektaşımız için verdiğimiz hukuki mücadele en azından olumlu sonuçlandı” paylaşımında bulundu.