Yargıtay rapora kör oldu

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Kırşehir Kaman’da bir lisede okuyan F.K. (17) isimli kız çocuk, 2 Kasım 2021’de evine gitmek için Murat Yaman’ın kullandığı servis aracına bindi. Serviste bulunan öğrencileri dağıttıktan sonra şoför Yaman’ın F.K.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheli Yaman, kendisine iftira atıldığını söyledi. Mağdur çocuk ise ifadesinde yaşanılan cinsel saldırının ardından şüphelinin kendisini peçete ile temizlediğini belirtti. Soruşturma devam ederken Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü, mağdur çocuğun olay günü üzerinden olan kot pantolonunda şüpheliye ait ‘meni örneği’ tespit edildiğine ilişkin raporu dosyaya sundu. Kırşehir Adli Tıp Şube Müdürlüğü ise raporunda “travmatik değişimlerin olaydan kısa bir süre sonra iz bırakmaksızın kaybolabileceği” gerekçesiyle mağdurun cinsel saldırı eylemine maruz kalıp kalmadığının tıbben tespit edilemediğini bildirdi.

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İĞRENÇ SAVUNMA

Tutuksuz yargılanmasına karar verilen Yaman hakkında savcılık, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. Davanın ilk duruşmasında mahkeme, sanığın tutuklanmasına hükmetti. Mahkeme başkanının “Mağdur kızın pantolonunda ve ıslak mendilin ağız kısmında meni örneğin var, bununla ilgili ne diyeceksin?” sorusu üzerine sanık savunmasını değiştirdi. Sanık Yaman, mahkemedeki savunmasında özetle “Arabanın içinde bu bana aşırı yakınlık gösterdi. Ben de öyle bir heyecan olduktan sonra arabanın ön koltuğuna geçtim. Peçeteyi aldım... Ben bunları yaparken zaten o arabanın arkasındaydı” iddiasında bulundu.

Yapılan yargılamanın sonucunda mahkeme, sanığın çelişkili savunması ve mağdur çocuğun pantolonun üzerinden sanığa ait meni örneğinin dikkate alarak sanığa indirimsiz 16 yıl hapis cezası verdi. Mağdur çocuğun avukatı Şahin Antakyalıoğlu, sanığa üst sınırdan ceza verilmesi gerektiği gerekçesiyle istinaf başvurusunda bulunurken, sanık avukatı da “suçun sübuta ermediği, eksik kovuşturmayla” karar verildiği gerekçesiyle kararının bozulmasını istedi.

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İSTİNAF ONAYLADI

Kararın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararının hukuka uygun olduğuna karar vererek onadı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da dosyaya ilişkin hazırladığı tebliğnamede sanığa verilen cezanın onanmasını istedi.

KARAR BOZULDU

Kararın temyiz incelemesi Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından yapıldı. Daire, 22 Mayıs tarihli kararında, “Olayın intikal şekli ve süresi, sanık savunması, katılan mağdure hakkında alınan Adli Tıp Kurumu raporu ile tüm dosya kapsamı nazara alındığında ilk derece mahkemesinin kabulünde yer alan sübuta ilişkin delillerin dosya içeriğiyle çelişmesi nedeniyle mahkûmiyet kararının yerinde olmadığı” gerekçesiyle kararın bozulmasına ve sanığın tahliyesine hükmetti. Geçen hafta taraflara tebliğ edilen kararın gerekçesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nce dosyaya sunulan rapora ilişkin bir tespit ve değerlendirmenin yapılmaması ise dikkat çekti.