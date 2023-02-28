Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Kanadoğlu hayatını kaybetti

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Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, bir süredir tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada, "Bir süredir Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde yatarak tedavi gören Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, 28.02.2023 tarihinde Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.

İzmir Menemen'de 20 Mayıs 1938'te doğan Sabih Kanadoğlu, 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Burhaniye hakim adayı olarak mesleğe başladı. Kanadoğlu, sırasıyla Orhaneli ve Erzurum Cumhuriyet Savcılığı, Bingöl Sulh Hakimliği, Tokat ve Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, İzmir Ceza Hakimliği ve Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi ile Adli Yargı Adalet Komisyonu başkanlıkları görevlerinde bulundu. Yargıtay üyeliğine 19 Temmuz 1984 tarihinde seçilen Kanadoğlu, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 26 Aralık 1994'te ilk kez, 28 Aralık 1998 tarihinde ikinci kez Yargıtay 11'inci Ceza Dairesi Başkanlığı'na seçildi. Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca gösterilen adaylar arasından 21 Ocak 2001'de cumhurbaşkanınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçilen Kanadoğlu, 20 Mayıs 2003'te yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrıldı.

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Sabih Kanadoğlu'nun yarın Ankara Kocatepe Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.