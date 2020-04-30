Yargıtay, koronavirüs nedeniyle duruşma ve müzakereleri erteledi

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 30 Nisan'a kadar durdurulan yargısal sürelerle ilgili tarihin Cumhurbaşkanı kararıyla 15 Haziran'a uzatılması nedeniyle Yargıtay Başkanlar Kurulu, yeni kararlar aldı.

Buna göre, hukuk ve ceza dairelerindeki tüm duruşmalar 15 Haziran, müzakereler ise 31 Mayıs'a kadar ertelenecek.

Esnek çalışma kapsamında Yargıtaydaki tetkik hakimleri, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) imkanlarından faydalanarak evden çalışabilecek.

Eşi sağlık personeli olan hakim ve savcılar ile Yargıtay personelinin çalışma şartları iş ve kadro durumlarına göre değerlendirilecek.

İnfaz düzenlemesine yönelik kanunla ilgili işler yönünden gerekli tedbirler alınacak. Kurul ve daireler ile kalemlerin çalışmasında yeterli personel görevlendirilecek, tüm sağlık önlemleri yerine getirilecek.