Son Güncelleme:
Yargıtay HDP için düğmeye bastı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu, incelemesi kapsamında, 108 sanıklı Kobani iddianamesi ve 9 HDP’li milletvekili hakkında hazırlanan fezlekelerin örneğini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan istedi.
Başsavcılıkça yapılacak inceleme sonucu, HDP’nin “Terör örgütünün eylemlerinin odağı” haline geldiği tespiti yapılırsa, HDP hakkında Anayasa’nın 69. maddesi ve Siyasal Partiler Kanunu’nun 103. maddesi çerçevesinde kapatma davası açılabilecek. Kapatma davası Anayasa Mahkemesi’nce görülecek. AYM de “odak” tespiti yaparsa, HDP’nin kapatılmasına karar verebilecek.