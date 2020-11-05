Yargıtay dört daire daha küçülüyor

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 17. ve 23. hukuk daireleriyle 3. ve 13. ceza dairelerinin kapatılmasına karar verdi. Karara göre, 13. Ceza Dairesi 1 Aralık 2020, 3. Ceza Dairesi 1 Şubat 2021, 23. Hukuk Dairesi 4 Şubat 2021, 17. Hukuk Dairesi ise 8 Nisan 2021 itibarıyla kapatılacak. Abdulkadir Şahabettin Sertkaya’nın 4. Hukuk, Murat Kıyak’ın 15. Hukuk, Osman Atalay’ın 1. Ceza Dairesi, Vuslat Dirim’in ise 6. Ceza Dairesi Başkanlığı’nda görevlendirilmelerine karar verildi.