Yargıtay dört daire daha küçülüyor
İstinafların devreye girmesiyle birlikte Yargıtay’ın küçültülerek, 24 daireli ve 200 üyeli şekilde yeniden yapılandırılması yasası uyarınca dört daire daha kapatılıyor.
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 17. ve 23. hukuk daireleriyle 3. ve 13. ceza dairelerinin kapatılmasına karar verdi. Karara göre, 13. Ceza Dairesi 1 Aralık 2020, 3. Ceza Dairesi 1 Şubat 2021, 23. Hukuk Dairesi 4 Şubat 2021, 17. Hukuk Dairesi ise 8 Nisan 2021 itibarıyla kapatılacak. Abdulkadir Şahabettin Sertkaya’nın 4. Hukuk, Murat Kıyak’ın 15. Hukuk, Osman Atalay’ın 1. Ceza Dairesi, Vuslat Dirim’in ise 6. Ceza Dairesi Başkanlığı’nda görevlendirilmelerine karar verildi.
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