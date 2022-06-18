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Yargıtay, Donanma davasında 12 kişinin yeniden yargılanmasına karar verdi

#Yargıtay#FETÖ#Donanma Komutanlığı
Yargıtay, Donanma davasında 12 kişinin yeniden yargılanmasına karar verdi

Yargıtay, terör örgütü FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemine yönelik 51 sanıklı davada beraat eden 3 kişiyle, mahkumiyet alan 9 kişinin yeniden yargılanmasına karar verdi.

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FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemine yönelik davada, aralarında amiraller ile örgütün sözde ağabeylerinin de bulunduğu 53 kişi, Kocaeli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılandı. Kandıra'daki Cezaevleri Yerleşkesi içerisindeki özel duruşma salonunda görülen davada 23 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 13 sanığa müebbet hapis, 9 sanığın ise beraatine karar verilirken, diğer sanıklara çeşitli cezalar verildi.

Verilen karar, katılan ve sanık avukatlarının temyiz talepleri sebebiyle, önce Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, ardından Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi tarafından tekrar incelendi. Yargıtay 3'üncü Dairesi, davada verilen kararların büyük çoğunluğunu onaylarken, 3'ü beraat, 9'u mahkumiyet kararı alan toplam 12 sanık hakkında verilen kararları eksik araştırma ve delillerin değerlendirilmesinde düşülen yanılgıyla yazılı şekilde hüküm kurulması sebebiyle bozdu.

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YENİDEN YARGILANACAKLAR

Anayasal düzeni ortadan kaldırmak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından yargılanarak beraat eden sanıklar eski astsubaylar Ali Cihan Özçelik, Murat Göktürk ve Gürkan Kantaroğlu ile aynı suçlardan cezalar alan eski tuğamiral Nazmi Ekici, eski albay Önder Öngör, eski astsubay Olcay Keriman, eski kurmay binbaşı Özgür Gencer, örgütün mahrem ağabeyleri Emrah Çoban, Enver Kılıç, Mehmet Sarı, Oktay Aygün ve Ümit Kol dosyanın Kocaeli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesinin ardından yeniden yargılanacak.

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#Yargıtay#FETÖ#Donanma Komutanlığı

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