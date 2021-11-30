Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın HDP davasındaki görüşü AYM’de

Haberin Devamı

Başsavcılık görüşünde, HDP’nin, “devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği” gerekçesiyle temelli kapatılması talep edildi. İddianamede, eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olan HDP’lilere siyasi yasak getirilmesi istendi. Başsavcı Şahin, HDP’nin 5 Kasım’da yazılı ön savunmasını AYM’ye vermesinin ardından, davaya ilişkin esas hakkındaki görüşünü tamamladı. Esas hakkındaki görüşünü AYM’ye veren Başsavcı Şahin, iddianamedeki görüşlerini ve HDP’nin kapatılması talebini yineledi. Bundan sonraki süreçte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın esas hakkındaki görüşü, davalı HDP’ye gönderilecek. HDP esas hakkındaki savunmasını hazırlayacak.

Daha sonra belirlenecek bir tarihte Başsavcı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak. Bu sürecin ardından AYM raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken, Başsavcılık ve davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek. Raporun, üyelere dağıtılmasının ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek ve üyeler kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak. Kapatma davasını, 15 kişiden oluşan AYM heyeti karara bağlayacak.