Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş cinayeti davasındaki hükümlerin onanmasını talep etti

Başsavcılıkça hazırlanarak temyiz incelemesi için Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderilen tebliğnamede, "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" ile "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen 5 sanık hakkındaki hükümlerin onanması istendi.

Tebliğnamede, "tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan 15 ile 18 yıla kadar süreli hapse çarptırılan 4 sanık hakkındaki cezaların da onanması talep edildi.

Sanık Alper Atay'a "suçluyu kayırma" suçundan verilen 2 yıl hapis cezasının "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına" ilişkin kararın ise istinaf aşamasında kesinleştiği gerekçesiyle temyiz isteminin reddine karar verilmesi istendi.

Başsavcılık, yerel mahkemece beraatlerine karar verilen ve temyize tabi 8 sanık hakkındaki hükmün de onanmasını talep etti.

Dosyaya ilişkin kesin hüküm Yargıtay 1. Ceza Dairesince verilecek.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlanarak Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmış, mahkeme 2 Ekim 2024'te kararını açıklamıştı.

Mahkeme, sanıklar tetikçi Eray Özyağci, olayda kullanılan motosikletin sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt'u, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13'er yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Özyağci'ye ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Dosyada "suça azmettiren" sıfatıyla yer alan sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş, "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme"den ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.

"Tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan sanıklar Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak ve Emre Yüksel'e 18'er yıl, sanık Mustafa Uzunlar'a ise 15 yıl hapis cezası verilirken, sanık Alper Atay da "suçluyu kayırma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, 10 sanığın beraatına karar verirken, sanıklar Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal hakkında ise dosyanın tefrik edilmesine hükmetmişti.

Haklarında beraat kararı verilen 10 sanıktan 2'si hakkındaki hüküm, temyiz başvurusu olmadığı gerekçesiyle istinaf aşamasında kesinleşmişti.