Yargıtay cezayı fazla buldu

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112 ekiplerinin yardımıyla hastaneye götürülen hasta ve eşi Mustafa U., buradaki doktor tarafından tekrar gönderildiği Yenimahalle Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Bu duruma öfkelenen Mustafa U., eline aldığı ekmek bıçağıyla hastanenin acil servisine gitti. Eşini muayene eden acil servis doktoru K.H.’yi, ekmek bıçağıyla kovalamaya başladı. Bu esnada ayağı kayarak yere düşen saldırgan Mustafa U., gözaltına alındı.



YENİDEN YARGILANACAK



Doktor K.H.’nin şikâyeti üzerine saldırgan Mustafa U. hakkında dava açıldı. Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi, saldırgan Mustafa U.’nun ekmek bıçağıyla doktoru kovalamasını ‘silahlı tehdit’ suçu sayarak 2 Ekim 2019 tarihli kararıyla 3 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, cezayı 6’da 1 oranında düşürerek 2 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi.

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Saldırgan Mustafa U., cezaya itiraz etti ve son olarak dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Dosyayı ele alan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 20 Mayıs 2022 tarihinde saldırgana verilen 2 yıl 6 aylık cezayı fazla buldu. Tekrar yargılamanın yapılması istemiyle dosyayı yerel mahkemeye gönderen Yargıtay, kararın gerekçesinde, ‘sanığın, eşini kaybedeceği korkusu, ağır üzüntü, yapılan sevk işlemleri ve sonucuna tepki göstermesiyle tehdit eyleminde bulunduğu, bu nedenle haksız tahrik indirimi yapılması gerektiği’ne hükmetti.