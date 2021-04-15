Yargıtay cezayı bozdu: Ahmet Altan tahliye oldu

Yargıtay’ın kararı sonrasında Altan, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’ndeki işlemlerinin tamamlanması sonrasında gece saatlerinde salıverildi. Cezaevinden çıkan Ahmet Altan bir taksi ile Kadıköy’deki evine geçti.

Bozma kararının gerekçesi olan, TCK’nın 220/7’nci maddesi ise şöyle: “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek ceza, yapılan yardımın niteliğine göre üçte birine kadar indirilebilir.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara