Yargıtay cezayı bozdu: Ahmet Altan tahliye oldu
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ davasında, “silahlı terör örgütüne yardım” suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan ile 8 yıl 9 ay hapis cezası alan Nazlı Ilıcak hakkındaki hükümleri ikinci kez bozdu. Gerekçe olarak, iki sanık hakkında da ceza indirimi yapılmaması gösterildi. Daire ayrıca, tutuklu sanık Ahmet Altan’ın bozma gerekçesi ve tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak tahliyesine karar verdi.
Yargıtay’ın kararı sonrasında Altan, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’ndeki işlemlerinin tamamlanması sonrasında gece saatlerinde salıverildi. Cezaevinden çıkan Ahmet Altan bir taksi ile Kadıköy’deki evine geçti.
Bozma kararının gerekçesi olan, TCK’nın 220/7’nci maddesi ise şöyle: “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek ceza, yapılan yardımın niteliğine göre üçte birine kadar indirilebilir.”
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