Yargıtay cezaları az buldu

Ankara’da Şule Çet (23), 29 Mayıs 2018’de lüks bir plazanın 20. katından düşerek yaşamını kaybetmişti. Dava “intihar mı, cinayet mi” tartışmalarıyla 1.5 yıl sonra sonuçlanmıştı. ‘Cinayet’ diyen Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Aralık 2019’da sanık Çağatay Aksu’yu ‘bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla cinayet’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis vermiş, ardından ‘iyi hal indirimi’ uygulayarak cezasını müebbete çevirmişti. Sanık Aksu’ya ayrıca ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplam 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Mahkeme, diğer sanık Berk Akand’ı ‘cinayete yardım’dan 12 yıl 6 ay, ‘cinsel saldırıya yardım’dan 5 yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’tan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Karar istinafa götürülmüştü. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi (istinaf) Çet’in ölümüne ilişkin iki sanığa verilen hapis cezalarını hukuka uygun bulmuştu. Oybirliğiyle verilen kararda, temyiz yolunun açık olduğu belirtilmişti.

Başvuru sonucu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı incelemesi tamamlandı ve tebliğname hazırlandı. Tebliğname, temyiz kararını verecek Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne gönderildi. Tebliğnamede, dosyanın duruşmalı incelenmesi talep edildi.

HAKSIZ İNDİRİM YAPILDI

İki sanığa indirim uygulanmasına ilişkin, Yargıtay içtihatlarına atıf yapılarak çarpıcı bir değerlendirme yapıldı ve bozma istendi. Tebliğnamede, “Hak etmedikleri halde ve gerekçede kanun maddesindeki ifadenin tekrarı ile yetinilerek, takdiri indirim uygulanmasına karar verilmek suretiyle sanıklara eksik cezaya hükmedilmesi hususları yasa ve hukuka aykırı olduğundan, hükümlerin bozulması talep ve tebliğ olunur” denildi.

'BİLMEMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

Sanık Berk Akand’ın, bütün bunlar olurken hiçbir şeyden haberi olmamasının mümkün olmadığı belirtildi. Tebliğnamede, sanıkların ölen Şule’nin “Direncini manevi olarak ve fiilen birlikte kırdıkları, karar ve irade birliği ile dayanışmalı hareket ederek, eylem üzerinde birlikte hakimiyet sağladıklarının kabulünde zorunluluk bulunması karşısında, sanık Akand’ın diğer sanık Aksu ile suçu birlikte işlediği” belirtildi.

'CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU'

Tebliğnamede, tüm deliller ışığında sanık Çağatay Aksu’nun, ilişkiye girmek istediği Şule Çet’e cinsel saldırıda bulunduğu, Çet’in şiddetli tepki göstermesi üzerine cinsel saldırı suçunun ortaya çıkmaması için öldürülerek veya baygın ya da kendinden geçmiş halde pencereden atılarak öldürüldüğü değerlendirildi. Tebliğnamede, Çet’in intihara yatkın bir yapıda olduğu iddiasının havada kaldığı vurgulandı.

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