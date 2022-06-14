Yargıtay, Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliğini düşürdü

Haberin Devamı

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, sosyal medya paylaşımları nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 'kamu görevlisine hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak' ve 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından verilen toplam 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onamış ve siyasi yasak getirmişti.

Silivri Cezaevi’ne gönderilen Kaftancıoğlu, denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmıştı. Yargıtay, yerel mahkemenin Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesine göre parti yöneticisi olmasına kısıtlama getirilmesini öngören cezayı da onadığı için Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düşürüldü.

CHP Genel Merkezi'ne gönderilen Yargıtay kararında, "Cumhurbaşkanına hakaret suçu ile Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunun, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 11'inci maddesi kapsamında siyasi parti üyeliğine engel oluşturacak türden bulunduğu anlaşıldığından, ilgilinin siyasi parti üyeliği ve parti organlarındaki görevleri sonlandırılarak partiniz sicil kaydına işlenmiştir" denildi.

Haberin Devamı

KAFTANCIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Karar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, "CHP hukuk bürolarında değil Kuvayi Milliye ruhuyla savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği inanç işidir, yürek işidir, emek işidir. O inanç, o yürek, o emek bizde oldukça gerisi teferruattır… Ne demiştik? Korkularının ecele faydası olmayacak!" dedi.