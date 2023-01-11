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Yargıtay Başsavcısı: ‘HDP temelli kapatılsın’

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#Yargıtay#HDP#Bekir Şahin
Yargıtay Başsavcısı: ‘HDP temelli kapatılsın’
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 07:00

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemiyle açtığı davada Anayasa Mahkemesi (AYM) Heyeti’ne dün sözlü açıklama yaptı.

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Başsavcı Şahin, HDP’nin temelli kapatılmasına karar verilmesini istedi. Heyete 45 dakika sözlü açıklama yapan Şahin, AYM’den ayrılırken gazetecilere de değerlendirme yaptı: “Davalı partinin terör örgütüyle bağı, bilinen bir gerçek, tüm toplumca da biliniyor. 85 milyonun 85 milyonu da davalı partinin PKK’dan ayrı, bağımsız olmadığını, onun güdümünde, onun bir organı olduğunu kabul ediyor. Hatta terör örgütü PKK’yı kınadığını kimse duymadı.”

BİR AY EK SÜRE

HDP’ye sözlü savunma için 1 aylık ek süre verilecek. Ardından raportör raporunu hazırlayacak.

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#Yargıtay#HDP#Bekir Şahin

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