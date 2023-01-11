Yargıtay Başsavcısı: ‘HDP temelli kapatılsın’

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Başsavcı Şahin, HDP’nin temelli kapatılmasına karar verilmesini istedi. Heyete 45 dakika sözlü açıklama yapan Şahin, AYM’den ayrılırken gazetecilere de değerlendirme yaptı: “Davalı partinin terör örgütüyle bağı, bilinen bir gerçek, tüm toplumca da biliniyor. 85 milyonun 85 milyonu da davalı partinin PKK’dan ayrı, bağımsız olmadığını, onun güdümünde, onun bir organı olduğunu kabul ediyor. Hatta terör örgütü PKK’yı kınadığını kimse duymadı.”



BİR AY EK SÜRE

HDP’ye sözlü savunma için 1 aylık ek süre verilecek. Ardından raportör raporunu hazırlayacak.